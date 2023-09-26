Никак не влияет на заработок: жители Казани массово жалуются на высокую стоимость такси

Жители Казани начали массово жаловаться на высокие цены на такси

В Казани местные жители стали активно жаловаться на рост цен на такси. В социальных сетях появляются комментарии о завышенных тарифах. Как отмечает KazanFirst, рост цен связан прежде всего с удорожанием автомобилей, а также их обслуживания. Со слов водителей, цены устанавливаются агрегаторами и минимальный тариф не предполагает расходы перевозчика.

Он также добавил и то, что рост стоимости никак не влияет на заработок водителя. Все скидки и бонусы, которые предоставляются сервисом, компенсируются именно за счет перевозчика.

Напомним, что стоимость такси может вырасти из-за вступления в силу нового законна о такси. Согласно документу водителям необходимо иметь разрешение на работу, справку об отсутствии судимости и договор с агрегатором.