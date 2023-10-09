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Необходимо ускорить процесс подключения: в Казани тепло дали в 70% домов

В Казани 9 октября 2023 года тепло дали в 70% домов
Необходимо ускорить процесс подключения: в Казани тепло дали в 70% домов

Семён Ракшин

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Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника сообщил, что в Казани отопление дали уже в 70% объектов социальной сферы и 70% жилых домов. Он также отметил, что управляющим организациям и учреждениям соцсферы необходимо ускорить процесс подключения, так как сегодня ночью температура воздуха опускалась до +2 градусов.

Со слов Гиниятуллина, все обращения граждан по пуску тепла принимаются горячими линиями комитета ЖКХ и системой «Открытая Казань». В комитет за четыре дня поступило 153 обращения горожан по отсутствию тепла. В «Открытую Казань» же пожаловались 3 948 раз.

Граждане сообщали об отсутствии тепла в отдельных комнатах и стояках, а Гиниятуллин объяснил, что это связано с отладкой гидравлических и температурных режимов.

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