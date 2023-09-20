Необходимо лишь приложить карту: в Казани еще 2 маршрута переведут на бескондукторную систему

В Казани 2 маршрута общественного транспорта перевели на бескондукторную систему

В Казани с сегодняшнего дня трамваи маршрута №2 и троллейбусы маршрута №13 стали курсировать по городу без кондукторов. Пассажиры смогут оплачивать проезд через стационарные валидаторы.

Пассажиру необходимо для оплаты приложить транспортную или банковскую карту к устройству и дождаться информации о том, что оплата прошла. Напомним, что на данный момент без кондукторов на линию выходит 18 трамваев и 27 троллейбусов.

Всего валидаторы планируют оборудование 93 единиц транспорта, в числе которых 48 трамваев и 45 троллейбусов. В ближайшие же дни на бескондукторную систему оплаты проезда переведут троллейбусы №7, №9 и трамвайные маршруты №6 и №3.