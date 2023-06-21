Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города

60 млрд рублей нужны для решения проблемы нехватки школ в Казани

В мэрии Казани в ответ на просьбу жителей построить школы в микрорайонах "Лаишевский узел" и "М-14" заявили, что на решение проблем с нехваткой школ в столице Татарстана необходимо еще 60 млрд рублей, что составляет двухлетний бюджет города. В мэрии также пояснили, что на этот год на планировалось строительство школ в вышеуказанных районах.

Со слов чиновников, на строительство одной школы уходит примерно 1,5 миллиарда рублей. Если же говорить о закрытии всех потребностей жителей Казани, здесь необходима сумма еще больше - в 60 миллиардов рублей. Было также отмечено, что Казань по темпам строительства образовательных учреждений уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.