Новости Казани
· Полина Модестова

Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города

60 млрд рублей нужны для решения проблемы нехватки школ в Казани
Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города

ПроГород

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В мэрии Казани в ответ на просьбу жителей построить школы в микрорайонах "Лаишевский узел" и "М-14" заявили, что на решение проблем с нехваткой школ в столице Татарстана необходимо еще 60 млрд рублей, что составляет двухлетний бюджет города. В мэрии также пояснили, что на этот год на планировалось строительство школ в вышеуказанных районах.

Со слов чиновников, на строительство одной школы уходит примерно 1,5 миллиарда рублей. Если же говорить о закрытии всех потребностей жителей Казани, здесь необходима сумма еще больше - в 60 миллиардов рублей. Было также отмечено, что Казань по темпам строительства образовательных учреждений уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

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