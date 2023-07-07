Необходимо для безопасности: в Казани закрыли переход и перенесли остановку у парка Горького

В Казани 6 июля закрыли подземный переход перед парком имени Горького

В телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства Казани сообщили, что в городе был закрыт подземный переход перед парком имени Горького. Здесь продолжаются работы по благоустройству, из-за чего территорию вокруг подземного перехода и остановки со стороны "Корстона" оградили забором. В комитете отметили, что, по проекту, здесь будет установлен единый проницаемый павильон, который будет служить как остановкой, так и входом в переход.

Вовремя проведения работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы находятся на улице Зина и Горького.

Помимо этого сообщается, что сама остановка была перенесена на 300 метров вперед и подойти к ней можно вдоль забора по специально оборудованному проходу.