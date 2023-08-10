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Необходимо больше времени на дорогу: в Казани предупредили о задержках автобусов в автобусах

Жителей Казани предупредили о задержках автобусов с 1 сентября
Необходимо больше времени на дорогу: в Казани предупредили о задержках автобусов в автобусах

Дарья Порсева

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В Ассоциации АТП РТ сообщили, что с 1 сентября в республике возможны задержки автобусов по техническим причина. Связано это со старыми автобусами, которые вынуждены неожиданно сходить с маршрутов. Напомним, что в июле этого года в Казани зафиксировали 600 сходов с маршрутов автобусов, возраст которых больше десяти лет.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков обратился к пассажирам, заявив, что необходимо будет больше времени закладывать на дорогу при планировании поездки, чтобы точно не опоздать. Несмотря на то, что перевозчики, с его слов, выпускают автобусы на маршруты согласно утвержденному комитетом по транспорту расписанию, ежедневно фиксируется от 15 до 30 сходов транспорта по техническим причинам - все это автобусы старше десяти лет. Помимо того, в сентябре на 15-20% увеличивается и пассажиропоток.

Напомним, что автобусы, возраст которых больше десяти лет, работают на маршрутах №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. Всего 263 автобуса исчерпали свой ресурс. Отмечается, что при сходе транспорта с маршрута на остановку приходит следующий по расписанию.

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