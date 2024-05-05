Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Дмитриевич выступал за казанский клуб уже на протяжении двух лет. Никто не предполагал, что защитник, присоединившийся к УНИКСу в 2022 году, станет ключевым игроком в команде. За это время он помог команде выиграть чемпионат страны и установить несколько личных рекордов по набранным очкам. Теперь настало время расставаться.

По информации портала Eurodevoution и других источников, после завершения текущего сезона игрок переедет в северную Италию, где будет защищать цвета "Милана". Согласно тем же источникам, контракт будет заключен на три года. Эту информацию подтверждают сербские источники.

В текущем сезоне Дмитриевич принял участие в 43 матчах (36 из них в стартовом составе), и в среднем он набирает 17,4 очка за игру.