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· Полина Модестова

"Не все было сделано правильно": глава Татарстана признал ошибки при застройке центра Казани

Минниханов высказался о промахах в застройке центра Казани и признал совершенные ошибки
"Не все было сделано правильно": глава Татарстана признал ошибки при застройке центра Казани

pixabay

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Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках форума "РЕБУС: экономика строительства в историческом центре" заявил, что в застройке Казани очень важен поиск баланса интересов инвестора и города. Он отметил, что не все, что было сделано ранее, было правильным.

- Не в один день, но выработали правила игры. Много учились, не все знали, - заявил Минниханов.

Раис Татарстана считает, что, если использовать опыт инициативных людей, а также привлекать специалистов, то властям Казани удастся создавать в городе среду, которая позволит двигаться дальше и превратить исторический центр в объект с серьезной инвестиционной привлекательностью.

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