Не поддерживают нарушение своих личных границ: в Казани больше половины жителей признались в переработках

Больше половины жители Казани признались в переработках

Экспертами "Авито Работы" было опрошено больше десяти тысяч работающих россиян, в результате чего удалось узнать, как много людей перерабатываю и компенсируется ли это время работодателями.

Как сообщает "Реальное время", согласно исследования, больше половины жителей Казани, 58%, перерабатывают хотя бы раз в неделю. В три раза меньше оказалось тех, кто тратит свое личное время на работу - лишь 19%.

В другой же пропорции распределились участники исследования в отношении к выполнению внеурочных задач. В Казани 57% жителей признались, что частично или даже полностью не поддерживают нарушение своих личных границ в связи с рабочими вопросами в свободное время. А вот 21% сотрудников признались, что согласны с необходимость. такого вмешательства. При этом почти 40% опрошенных казанцев отметили, что работодатели не компенсируют им переработки.