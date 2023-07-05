Новости Казани
· Полина Модестова

Не поддерживают нарушение своих личных границ: в Казани больше половины жителей признались в переработках

Больше половины жители Казани признались в переработках
Не поддерживают нарушение своих личных границ: в Казани больше половины жителей признались в переработках

pixabay

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Экспертами "Авито Работы" было опрошено больше десяти тысяч работающих россиян, в результате чего удалось узнать, как много людей перерабатываю и компенсируется ли это время работодателями.

Как сообщает "Реальное время", согласно исследования, больше половины жителей Казани, 58%, перерабатывают хотя бы раз в неделю. В три раза меньше оказалось тех, кто тратит свое личное время на работу - лишь 19%.

В другой же пропорции распределились участники исследования в отношении к выполнению внеурочных задач. В Казани 57% жителей признались, что частично или даже полностью не поддерживают нарушение своих личных границ в связи с рабочими вопросами в свободное время. А вот 21% сотрудников признались, что согласны с необходимость. такого вмешательства. При этом почти 40% опрошенных казанцев отметили, что работодатели не компенсируют им переработки.

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