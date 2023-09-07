Новости Казани
· Полина Модестова

Не окажется существенного влияния на транспортную сеть: в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома

Вдоль реки Ноксы в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома
Не окажется существенного влияния на транспортную сеть: в Казани хотят построить 252 однотипных двухэтажных дома

pixabay

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Власти Казани планируют сделать блокированную застройку вдоль Ноксы. Однотипные двухэтажные здания, которые в общей сложности будут рассчитаны на 807 человек, хотят устроить на юго-востоке от Вишневки. Предполагается, что застройка не окажется существенного влияния на транспортную сеть района.

Постановление исполкома об утверждении проекта планировки было опубликовано в сборнике документов города. В проекте говорится об освоении земельных участков, которые предусмотрены генпланом Казани для строительства жилья.

В данном случае речь идет о территории, площадь которой 23,6 га в Советском районе города. Планируется блокированная застройка, которая предполагает малоэтажную жилую застройку, при которой однотипный дом расположены в ряд и блокируют друг друга боковыми стенами.

Проект хотят реализовать в четыре очереди. На территории собираются разместить 367 блокированных и индивидуальных домов.

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