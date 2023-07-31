Новости Казани
· Полина Модестова

Нашел выгодное предложение: житель Казани оставил залог за несуществующий автомобиль

Житель Казани перевел мошенникам 10 тысяч рублей в качестве залога за автомобиль
Нашел выгодное предложение: житель Казани оставил залог за несуществующий автомобиль

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Житель Казани попался на уловки мошенников, в результате чего потерял десять тысяч рублей.

Известно, что мужчина на одном из сайтов нашел, как ему показалось, выгодное предложение о продаже автомобиля. Он обсудил с продавцом условия и перевел на номер, который был им указан, залог в размере десяти тысяч рублей .

После того, как «продавец» получил деньги, он сразу же отключил телефон и перестал выходить на связь. Мужчина поняла, что его обманули и поспешил обратиться в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Интересное в Казани

7 часов назад

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

вызов дезинфекции тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Лаишевском районе из-за упавшего на палатку дерева погиб ребенок

Интересное в Казани

3 дня назад

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

кладка арболитовых блоков в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Из озера в Казани вытащили тело утонувшей женщины

Лонгриды

8 часов назад

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

Лонгриды

4 часа назад

«Отдав ей свой жилет, я поплыл искать других людей»: как герой из Свияжска спас 11 человек во время урагана

Новости Татарстана

4 часа назад

Интенсивные контрасты температур: смертоносные ураганы вновь могут пройти в Татарстане в августе 2023 года

Новости Татарстана

10 часов назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Важное в РТ

3 часа назад

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 11% годовых

Интересное в Казани

3 часа назад

Подходят детям от 1 месяца до 7 лет: редакция нашла универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка в Казани

Важное в РТ

4 часа назад

Клиенты ВТБ смогут заказать доставку дополнительных карт для своей семьи

Новости Татарстана

4 часа назад

Один человек в реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в урагане татарстанцев
Нашел выгодное предложение: житель Казани оставил залог за несуществующий автомобиль
Новости Казани
40 минут назад

Нашел выгодное предложение: житель Казани оставил залог за несуществующий автомобиль

Важное в РТ

4 часа назад

Названы популярные южные направления у туристов из Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

Двое скончались от полученных травм: страшная авария произошла в Мензелинском районе Татарстана

Важное в РТ

5 часов назад

Чем опасен взлом электронной почты?
Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии
Интересное в Казани
5 дней назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии