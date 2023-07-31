Нашел выгодное предложение: житель Казани оставил залог за несуществующий автомобиль

Житель Казани перевел мошенникам 10 тысяч рублей в качестве залога за автомобиль

Житель Казани попался на уловки мошенников, в результате чего потерял десять тысяч рублей.

Известно, что мужчина на одном из сайтов нашел, как ему показалось, выгодное предложение о продаже автомобиля. Он обсудил с продавцом условия и перевел на номер, который был им указан, залог в размере десяти тысяч рублей .

После того, как «продавец» получил деньги, он сразу же отключил телефон и перестал выходить на связь. Мужчина поняла, что его обманули и поспешил обратиться в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.