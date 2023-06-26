"Направят 1,4 млрд рублей": стало известно, что благоустраивают в Казани в 2023 году

На благоустройство общественных пространств Казани в 2023 году направят 1,4 млрд рублей

В 2023 году в Казани на благоустройство восьми общественных пространств будет направлено 1,4 миллиарда рублей, о чем заявил заместитель руководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

Он отметил, что в этом году в столице республики реализуют восемь проектов по благоустройству, в числе которых шесть - в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Самым дорогим объектом стала велопешеходная дорога вдоль Кремлевской дамбы, на которую выделят 337,8 миллионов рублей. Второе место по стоимости занимает реконструкция входной группы ЦПКиО имени Горького.

Известно, что за сегодняшний день уже завершена работа над стелой "Город трудовой доблести", а на 98% закончили выполнять велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы. Меньше всего работ выполнено на бульваре на Серова.