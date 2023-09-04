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«Наперегонки со счастьем»: для юных жителей Казани с особенностями здоровья организуют велозаезд

В Казани для детей с ОВЗ организуют велозаезд в Горкинско-Ометьевском лесу
«Наперегонки со счастьем»: для юных жителей Казани с особенностями здоровья организуют велозаезд

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Юные жители Казани с особенностями здоровья смогут принять участие в велозаезде «Наперегонки со счастьем», который пройдет 15 сентября. Участники должны будут преодолеть дистанцию в 380 метров, которая пройдет в Горкино-Ометьевском лесу.

Всем желающим присоединиться к спортивному празднику необходимо зарегистрироваться по ссылке. На велозаезд необходимо иметь при себе шлем.

Участников будут ждать в 9:30 утра. Сам заезд велосипедистов запланирован на 10 часов утра, а спустя еще 30 минут следующий старт для детей на других технических средства.

Мероприятие организовано Дирекцией парков и скверов города, Благотворительным фондом «Альпари», АНО «Добрая Казань».

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