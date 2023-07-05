"Наносят большой ущерб рыбному хозяйству": в Татарстане начнут охоту на бакланов

В Татарстане начнут охоту на бакланов из-за увеличения их численности

Во время заседания комитета Госсовета по экологии природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике стало известно, что на данный момент на водоемах Татарстана слишком много бакланов.

Как сообщают чиновники, бакланы, распространившиеся по водоемам республики, наносят большой ущерб рыбному хозяйству. В связи с этим появилась необходимость в проведении мероприятий, которые позволят урегулировать его численность.

Депутатам теперь предстоит внести изменения в законодательство. Если раньше была разрешена окота на серую ворону, то теперь в документах будет и большой баклан.