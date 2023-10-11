Накроют цветосветовой сеткой: в Казани согласовывается эскизные проект реконструкции ТРК «Кольцо»

Эскизный проект реконструкции ТРК «Кольцо» в Казани находится на согласовании

Глава архитектурного бюро Heads Group Владислав Куликовский рассказал, что на данный момент эскизный проект реконструкции торгового центра «Кольцо» согласовывается с управлением архитектуры и градостроительства Казани. При этом точны сроков реализации реконструкции в городе соавтор проекта не назвал, так как, с его слов, информация является коммерческой тайной. При этом он предположил, что разработка проекта можется длиться от полугода до года.

Планы на реконструкцию «Кольца» были озвучены в декабре 2018 года. Еще через год в открытом конкурсе на реконструкцию комплекса одержала победу идея современного торгового пространства от команды архитекторов московского бюро Heads Group. Согласно замыслу здание будет накрыто современной цветосветовой сеткой с градиентным стилизованным орнаментом элементов, сообщает rt.rbc.ru.