"Начнется с конных скачек": в Казани рассказали о новшествах Сабантуя этого года

Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе в Казани 24 июня

В рамках делового понедельник глава Казани Ильсур Метшин рассказал, что в этом году на Сабантуе жители и гости города смогут погрузиться в самобытную атмосферу и национальный колорит Сабантуя.

Глава города отметил, что в этом году власти постарались внести некоторые изменения в праздник - стало больше национальных красок. Он также напомнил, что праздник по традиции пройдет на четырех площадках и начнется с конных скачек 23 июня. После этого Сабантуй продолжится в трех локациях - Березовой роще в Мирном, Березовой роще в Дербышках и лесопарковой зоне озера Лебяжье.

На празднике организуют мастер-классы по татарскому танцу и национальной кухне, а зрители смогут насладиться зрелищными поединками национальной борьбы корэш.