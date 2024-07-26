Начальником полиции Казани в 2024 году стал полковник Айдар Фасхутдинов

Начальником полиции региональной столицы стал полковник Айдар Фасхутдинов. Новый руководитель уже был представлен сотрудникам.

Ранее специалист работал начальником УМВД РФ по Нижнекамскому району Татарстана.

Известно, что место главы городской полиции было без владельца с марта 2024 года, тогда должность покинул Ильнур Хаялиев.

Ранее мы писали о том, что глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу». Председатель выступил с таким предложением на открытии 5 международной научно-богословской конференции в Казани. В ней будут участвовать религиозные деятели РФ, ОАЭ, Египта, Ирана, Бразилии, Бахрейна и т.д.

Кроме того, мы говорили, что искусственный интеллект в Татарстане будет пугать курильщиков. Через некоторое время технологией начнут пользоваться в Москве, Севастополе, Нижнем Новгороде и т.д.