Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Начальник полиции Казани, замначальника УМВД РФ Ильнур Хаялиев ушел с должности. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили источники в силовых структурах.

Первая версия ухода — отставка была запланированная, мужчина уходит на пенсию. Вторая версия — расследованием уголовного дела в отношении заместителя начальника ОП «Юдино» Анатолия Григорьева. Его обвиняют в том, что в октябре прошлого года мужчина незаконно отпустил из-под стражи бизнесмена Станислава Мишенькина. Фигурант был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, в его автомобиле обнаружили небольшой сверток с наркотиками.

Ранее мы писали о том, что 22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют.