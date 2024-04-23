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22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

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Ново-Савиновский райсуд Казани принял решение выдворить из РФ 22 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Всего в судебную инстанцию поступило 26 материалов граждан Узбекистана и Таджикистана. Иностранцев подозревали в том, что они работают без патента. За все это им грозил штраф примерно от 2 000 до 5 000 рублей и выдворение из России.

Судья выяснил, что в ходе проверки документов нашлись люди, которые работают в РФ без разрешения. Как итог, было решено депортировать из страны 22 нарушителей и выписать им штрафы. Еще 4 нарушителя обошлись лишь штрафом.

По данным «Бизнес Онлайн», что депортированные трудились на стройке отелей и гостиниц у моста Миллениум.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске на улице Ахтубинской на парковке загорелся «Мерседес».

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