Новости Казани
· Полина Модестова

Набирают популярность: Казань оказалась одним из топовых направлений для автопутешествий

Казань попала в топ направлений для автопутешествий
Набирают популярность: Казань оказалась одним из топовых направлений для автопутешествий

pixabay

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Казань вошла в топ направлений, для путешественников, которые передвигаются на автомобиле. Отмечается, что на долю десяти туристических городов россии приходится около 40% автомобильных перевозок по всей стране, сообщают «Авито Услуги».

Наиболее популярное направление - Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Северный Кавказ. Если сравнивать с прошлым город, то спрос увеличился на 45%. По сравнению же с началом лета - на 28% выросла популярность транспортных перевозок туристов, их подвоз в подходы, встреча в аэропорту и другое.

В топе маршрутов, которые набирают популярность, вошли Уфа, Казань, Екатеринбург, Пермь, НОвосибирск и Челябинск.

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