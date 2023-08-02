Набирают популярность: Казань оказалась одним из топовых направлений для автопутешествий

Казань попала в топ направлений для автопутешествий

Казань вошла в топ направлений, для путешественников, которые передвигаются на автомобиле. Отмечается, что на долю десяти туристических городов россии приходится около 40% автомобильных перевозок по всей стране, сообщают «Авито Услуги».

Наиболее популярное направление - Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Северный Кавказ. Если сравнивать с прошлым город, то спрос увеличился на 45%. По сравнению же с началом лета - на 28% выросла популярность транспортных перевозок туристов, их подвоз в подходы, встреча в аэропорту и другое.

В топе маршрутов, которые набирают популярность, вошли Уфа, Казань, Екатеринбург, Пермь, НОвосибирск и Челябинск.