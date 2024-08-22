На Зорге в Казани с 31 августа по 15 октября ограничат движение

Из-за ремонта кабельных линий в региональной столице Татарстана на 1,5 месяца будет ограничено движение на ул. Зорге. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

Запрет на движение продлится с 31 августа по 15 октября 2024 года, на территории около домов №95 и 97.

Кроме того, говорилось, что ограничение на ул. Мусина в городе продлили до 15 сентября 204 года. На улице в настоящее время идет ремонт тепловода.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана 30 августа 2024 года, на фестивале «ДэртФест-2024» на сцену выйдет певица Tatarka. Все состоится около Казанского Кремля. Прийти можно будет бесплатно. Об этом рассказали организаторы.

Напомним, певица Tatarka была в Казани примерно 2 недели назад — 10 августа, звезда выступила на экологическом фестивале на о. Лебяжье под дождем.