На территории авиазавода в Казани потушен пожар

Сегодня рано утром на улице Дементьева поступило сообщение о пожаре. Пламя было потушено на территории бывшего авиазавода в Казани. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На месте происшествия выяснили, что огонь охватил крышу цеха по производству металлопроката. Пожар возник в промежутке между утеплителем и внешней обшивкой.

К 9:55 пожар удалось локализовать, а вскоре он был полностью ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 50 метров квадратных, и для его тушения было задействовано 52 единицы техники.