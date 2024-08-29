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· 16+ · Алина Алмакаева

На территории авиазавода в Казани потушен пожар

Сегодня рано утром на улице Дементьева поступил...

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Сегодня рано утром на улице Дементьева поступило сообщение о пожаре. Пламя было потушено на территории бывшего авиазавода в Казани. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На месте происшествия выяснили, что огонь охватил крышу цеха по производству металлопроката. Пожар возник в промежутке между утеплителем и внешней обшивкой.

К 9:55 пожар удалось локализовать, а вскоре он был полностью ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 50 метров квадратных, и для его тушения было задействовано 52 единицы техники.

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