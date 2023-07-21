Новости Казани
· Полина Модестова

На сутки останутся без воды: в Кировском районе Казани на сутки отключат воду

В некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат воду
На сутки останутся без воды: в Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Семён Ракшин

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В нескольких дома Кировского района Казани на один день будет отключена вода. Связано это с перевозкой участка водопровода. В мэрии сообщили, что воду планируют отключить с 9 утра 1 августа до 9 утра 2 августа. Данная мера затронет дома, расположенные на улицах Богатырева, Бородина, Болотникова, Деловой, Гладилова, Димитрова, Лукницкого, Краснококшайскую, Музыкальную, Слободскую, Поперечно-Базарную, Халтурина, Смычки, Шульгина, 1 Мая и 25 Октября. Полный список адресов опубликован на сайте мэрии.

Специалисты МУП «Водоканал» сделают все возможное, чтобы работа были завершены раньше срока.

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