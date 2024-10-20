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На саммите БРИКС в Казани VIP-гостям дадут Aurus

В связи с предстоящим саммитом БРИКС в Казани, ...

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В связи с предстоящим саммитом БРИКС в Казани, власти Татарстана объявили о планах использования автомобилей класса люкс Aurus для перевозки высокопоставленных участников. Об этом сообщил вице-премьер и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко в интервью «Российской газете».

По его словам, лидеры государств, которые приедут на саммит без личного транспортного средства, смогут воспользоваться различными моделями Aurus. Конкретно для VIP-гостей будут доступны такие варианты, как «Арсенал», «Сенат Лонг» (удлиненная версия) и «Коммендант».

«Мы готовы предоставить весь модельный ряд Aurus для комфортного передвижения наших уважаемых гостей», — отметил Олег Коробченко.

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