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На саммит БРИКС в Казань приедет Додик

Додик отметил, что он приедет в республику уже ...

Википедия/European Union

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что планирует участвовать в саммите БРИКС, который состоится в региональной столице Татарстана, пишет издание РИА Новости

Додик отметил, что он приедет в республику уже 20 октября 2024 года.

По словам главы государства, ситуация в мире сейчас требует ответа, так как она совершенно не отвечает ценностям союза. Он отметил, что очень гордится тем, что его пригласили на саммит.

Напомним, саммит будет проведет в Казани уже с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что во время саммита БРИКС реку Казанку закроют для судов.

Такое распоряжение подписал Борис Ташимов, и. о. руководителя агентства морского и речного транспорта. Помимо этого, ограничение коснутся маломерных судов. Об этом сообщила Регина Гаязова, временно и. о. замруководителя ГУ МЧС РФ по РТ.

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