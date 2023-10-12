На разработку документации выделено 5,8 млн: в Казани отреставрируют башни кремля

Башни Казанского кремля отреставрируют к KazanForum-2024 в марте 2024 года

В Казани планируют отреставрировать башни Кремля к XIV международному экономическому форуму «Россия - исламский мир: KazanForum». На разработку проектно-сметной документации было выделено 5,8 миллиона рублей. Работы планируют закончить к концу марта 2024 года. Тендер на их проведение был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам реставрация затронет следующие объекты: