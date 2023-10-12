На разработку документации выделено 5,8 млн: в Казани отреставрируют башни кремля
Дарья Порсева
В Казани планируют отреставрировать башни Кремля к XIV международному экономическому форуму «Россия - исламский мир: KazanForum». На разработку проектно-сметной документации было выделено 5,8 миллиона рублей. Работы планируют закончить к концу марта 2024 года. Тендер на их проведение был опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам реставрация затронет следующие объекты:
- Преображенская башня;
- башня Сююмбике;
- Тайницкая башня;
- Консисторская башня;
- Руины мавзолея казанских ханов;
- Пятигранная башня.