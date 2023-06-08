На проведение матча претендовала московская "ВТБ Арена": в Казани пройдет Суперкубок по футболу

В Казани 15 июля 2023 года пройдет Суперкубок по футболу

Матч за Суперкубок России по футболку перед стартом сезона 2023/24 примет Казань, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Известно, что матч пройдет 15 июля. Сразятся в нем чемпион России сезона 2022/23 "Зенит" и обладатель Кубка страны. В суперфинале Кубка России 11 июня встретятся "Краснодар" и московский ЦСКА.

На проведение данного матча претендовала также московская "ВТБ Арена". В этом сезоне Ранее сообщалось, что Казань примет этим летом Суперкубок УЕФА, однако город был лишен права проведения матча. Теперь игра будет проводиться в Афинах.