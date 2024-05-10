На подземной парковке ТЦ «МЕГА» 9 мая сгорел автомобиль – людей эвакуировали

В торговом центре «МЕГА» в Казани произошло задымление — посетителей эвакуировали. По словам свидетелей, на подземной парковке полыхала машина.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что в 16:58 9 мая 2024 года, поступило сообщение о возгорании на подземной парковке торгового центра на пр. Победы, 141 в Казани. Сотрудники МЧС установили, что на месте горела заброшенная легковушка. Потерпевших нет, пишет «БИЗНЕС Online».

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