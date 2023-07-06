На месте кинологи с собакам: в Казани из "Ривьеры" эвакуировали людей

В аквапарке и отеле Казани "Ривьера" проходит эвакуация 6 июля

Казанский аквапарк и отель "Ривьера" объявили эвакуацию, сообщает Inkazan. В пресс-службе информацию подтвердили, однако нет информации о том, что именно произошло и стало причиной. Представители ГРК заявили, что сейчас все разбираются в случившемся.

Нет пока что и информации о том, когда людям можно будет вернуться обратно в отель и аквапарк. На вопрос о том, будет ли продлено посетителям аквапарка время, которое было потрачено на эвакуацию, в пресс-службе сказать не смогли.

В телеграм-канал появляется информация о том, что причиной эвакуации стала поступивший сигнал о наличии взрывного устройства в здании. На данный момент у здания работают кинологи с собаками.