На концерте 8 сентября в Казани выступят «Моя Мишель» и Dabro

Концерт пройдет около «Казана». Именно там перед гостями и местными жителями выступят местные певцы Салавата Фатхетдинова, Гузель Уразова, Фирдуса Тямаева, Иркэ и еще исполнитель Niletto. Помимо этого, в Казани выступят «Моя Мишель» и Dabro.

Территория начнет работать с 14:00. Для людей организаторы организовали самые разные активности. Выступление пройдет вечером.

В РТ 8 сентября 2024 года, пройдут выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан 7-го созыва.

16+

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт.

Артист планировал выступить в 21:00. В городе 1 сентября 2024 года, местные жители и гости праздновали День нефтяника. Сергей хотел добраться до аэропорта в шесть утра, вот только будильник у него не сработал.