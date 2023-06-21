"На 10 градусов ниже нормы": в Татарстане в ближайшие дни погода будет как в апреле

В Гидрометцентре прогнозируют Татарстану аномально холодную погоду с 21 по 23 июня

На территории Татарстана с 21 по 23 июня ожидается погода, которую можно сопоставить с апрельской. Сообщается, что ночью температура воздуха будет опускаться до 4-9 градусов тепла. Днем же столбики термометра не превысят отметки в 12 градусов тепла.

Начальник гидрометцентра России Роман Вальфанд отметил, что в ближайшие дни температура будет на 6-8, а то и на 10 градусов ниже нормы в регионах Урала, Поволжья, а также на юге западной Сибири, сообщает "Интерфакс".

Сегодня, 21 июня, в Татарстане сохраняется ветреная погода и 13-18 градусов тепла в дневов время. При этом в Казани воздух максимально может прогреться до 15 градусов.