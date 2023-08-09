«Мы пока занимаемся мазохизмом»: тренер «Рубина» высказался о последней игре команды

Главный тренер «Рубина» Рахимов назвал игру футбольного клуба Казани «мазохизмом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги поражения в матче с «Локомотивом» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России, где игра закончилась со счетом 0:1.

«Хороший соперник с уровнем и классом. Первый матч и второй матч с нашими заменами мы провели на хорошем уровне. Мы пока занимаемся мазохизмом. Сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем моменты», - сказал Рахмиов.

Тренер заявил, что у команды на данный момент не «неудачная серия», а просто отсутствие побед. Он считает, что «Рубин» мог выиграть «Локомотив», тогда бы и мнение было бы другим. Рахимов отметил, что у него нет претензий к ребятам, так как в организации игры они все делают правильно - больше должно быть именно исполнительского мастерства, передает его слова sport-express.ru. В следующем кубковом матче «Рубин» у себя дома примет «Урал» 29 августа.