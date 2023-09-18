Можно получить и штраф: в Казани инвалиды по ошибке оставляют транспорт в неположенных местах

В Казани инвалиды за 3 месяца получили 731 замечание за парковку в неположенных местах

Инвалиды и лица, перевозящие их, с июня 2023 года получили 731 замечание за неправильную парковку на платных муниципальных парковках - вне зоны действия знака «Парковка для инвалидов», сообщил начальник управления административными комиссиями Казани Наиль Биктагиров на утреннем совещании в исполкоме.

Он отметил, что инвалиды и перевозящие их лица ошибочно предполагают, что могут оставлять транспортное средством на всем парковочном пространстве бесплатно, когда на самом деле - только в специально обозначенных местах для инвалидов.

Напомним, что бесплатная парковка автомобилей инвалидами возможна только в местах, которые обозначены соответствующей разметкой и дорожными знаками. Административные комиссии ограничиваются предупреждениями за первое нарушение, однако за второе они могут получить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.