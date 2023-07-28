Новости Казани
· Полина Модестова

Можно получить до 100 тысяч: жители Казани могут претендовать на средства для реализации соцпроекта

Молодые жители Казани могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию соцпроектов
Можно получить до 100 тысяч: жители Казани могут претендовать на средства для реализации соцпроекта

Яна Лашукина

Подписаться в Telegram

Молодые жители Казани могут получить грант на реализацию малых социальные проектов. Размер выплаты будет от пяти до ста тысяч рублей. Заявки может подать любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Принимать заявки будут до 3 августа на платформе «Молодежь России».

Конкурс будет проходить по 18 номинациями. Полный перечень можно посмотреть здесь. Среди них есть такие номинации как «создавай_возможности», «стирай_границы», «сохраняй_природу» и другие.

Победители будут определены до 27 сентября. Авторам лучших проектов дадут возможность подготовить упрощенный отчет по их реализации.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Срубная археологическая культура 17-16 вв. до н.э: в Татарстане нашли древние погребения

Интересное в Казани

12 часов назад

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

сетка в воздуховод от тараканов

Лонгриды

11 часов назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Интересное в Казани

2 дня назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

имитация бруса внутренняя отделка цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Останки, элементы костюма и даже наконечники стрел: в Татарстане обнаружили древние погребения

Новости Татарстана

день назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Новости Казани

14 часов назад

Один уже работает в Москве: в Казани может появиться турецкий аналог IKEA

Новости Казани

день назад

Станет аналогом IKEA: в Казани могут открыть турецкий магазин Kelebek

Новости Татарстана

день назад

Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку
Новости Казани
день назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Новости Казани

2 часа назад

Как справиться с «нежелательными» чувствами: для жителей Казани пройдет открытая встреча с психологом

Интересное в Казани

8 часов назад

Кулаком не испугаешь: как в Казани появилась команда “самых эмпатичных” ритуальных агентов

Новости Казани

4 часа назад

Увидят, как очищается вода: участники проекта «Горожанин-ученый» посетят «Казаньоргсинтеза»

Новости Казани

5 часов назад

Казань оказалась на третьем месте: был подведен рейтинг город по индексу цифровизации
Можно получить до 100 тысяч: жители Казани могут претендовать на средства для реализации соцпроекта
Новости Казани
3 часа назад

Можно получить до 100 тысяч: жители Казани могут претендовать на средства для реализации соцпроекта

Важное в РТ

6 часов назад

ВТБ: китайские бренды заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили

Важное в РТ

10 часов назад

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Новости Казани

11 часов назад

Нужно будет предусмотреть несколько моментов: в Казани обсуждают возможность закупить автобусы с кондиционерами
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?