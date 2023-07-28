Можно получить до 100 тысяч: жители Казани могут претендовать на средства для реализации соцпроекта

Молодые жители Казани могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию соцпроектов

Молодые жители Казани могут получить грант на реализацию малых социальные проектов. Размер выплаты будет от пяти до ста тысяч рублей. Заявки может подать любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Принимать заявки будут до 3 августа на платформе «Молодежь России».

Конкурс будет проходить по 18 номинациями. Полный перечень можно посмотреть здесь. Среди них есть такие номинации как «создавай_возможности», «стирай_границы», «сохраняй_природу» и другие.

Победители будут определены до 27 сентября. Авторам лучших проектов дадут возможность подготовить упрощенный отчет по их реализации.