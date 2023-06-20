Может появиться до конца года: в Казани планируют открыть белорусский аналог IKEA

Белорусский аналог IKEA может открыться в Казани до конца 2023 года

Магазин Swed House, который многие называют белорусским аналогом IKEA, могут открыть в Казани уже до конца этого года. Сейчас владельцы точки ведут переговоры сразу с несколькими торговыми центрами. При этом известно, что среди них нет ТЦ "Меги", сообщает realnoevremya.ru.

Первый магазин белорусского мебельного проекта открылся в Москве в апреле этого года. Его площадь составила 330 квадратных метров. Тогда же сообщили, что магазин появится и в других магазинах, среди которых есть и Казань. Сроки пока что не назывались. Известно, что одна из рассматриваемых площадок "Парк Хаус".

Как рассказал владелец белорусской сети Мурат Шагылыджов, первый магазин в Казани будет охватывать площадь в 700-800 квадратных метров. Объем инвестиций может достичь 65 миллионов рублей. Помимо этого отмечается, что в Казани планируют открыть не один а два-три магазина, что, отмечает владелец, более целесообразно с точки зрения логистики.