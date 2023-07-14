Может и не потребоваться: жителям Казани грозит отключение воды из-за провала на сетях

Из-за нового провала на сетях «Водоканала» жителям Казани грозит отключение воды

Некоторые жители Казани могут сегодня остаться без водоснабжения. Связано это с провалом на сетях МУП «Водоканала». Сообщается, что в результате аварийной ситуации, которая произошла накануне, 13 июля, на улице Мавлютова - Сыртлановой, пострадал один автомобиль. Одна улица оказалась частично затоплена.

Участок с провалом специалисты оградили, на нем планируют начать аварийные работы. О старте работ, а также об адресах, которые могут остаться без воды, в администрации Приволжского и Вахитовского районов планируют сообщить дополнительно. Сотрудники администрации также отметили, что пока что нельзя точно сказать, нужно ли будет отключение - вероятно, оно и не потребуется.

Владельцу пострадавшего из-за провала автомобиля компенсирует убытки «Водоканал». Для этого ему необходимо будет обратиться к предприятию в судебном порядке с фиксацией повреждений, сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ».