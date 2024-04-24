Москвичи засудили казанскую компанию «Зарница» за «Гришу» на 2,8 млн

С производственного объединения «Зарница» из Казани взыскали более 2 800 000 рублей в пользу «Гало» из Москвы. Суд начался из-за робота-тренажера «Гриши». Об этом говорится в решении Арбитражного суда Татарстана.

Москвичи подали в суд на компанию за нарушение исключительного права. Она просила больше 10 000 000 рублей за продажу тренажера, который выпускался в объединении «Зарница». Робот был в виде мальчика ростом 115−120 сантиметров с немного искаженными частями тела.

Выяснилось, что «Гриша» похож на «Гошу», которым занималась московская компания «Гало». Истец смог доказать схожесть 2 устройств, по этой причине «Зарнице» ограничили выпуск тренажера. Организация должна была изъять из производства всю линейку тренажеров.

Известно, что в период с 2022 по 2023 год специалисты выпустили 92 «скопированных» тренажера и продали их.

Суд поддержал московскую компанию, однако не полностью. Теперь ответчик производит «Славика», «Александра», «Антона» и «Анастасию».