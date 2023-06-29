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Могут платить до 50%: Татарстан получит 2,8 млрд на компенсацию расходов за ЖКУ льготников

В Татарстан направят 2,8 млрд рублей на компенсацию расходов на ЖКУ льготникам
Могут платить до 50%: Татарстан получит 2,8 млрд на компенсацию расходов за ЖКУ льготников

Яна Лаушкина

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По распоряжению правительства России из федерального бюджета региона на компенсацию расходов за ЖКУ льготников будет направлено больше 105 миллиардов рублей, из которых 2,89 миллиарда получит Татарстан.

Напомним, что республика предоставляет возможность оплачивать до 50% от стоимости за жилищно-коммунальные услуги для нескольких групп населения, среди которых пострадавшие при техногенных катастрофах и от радиации, а также ветераны боевых действий. Остальную часть денег за граждан, которые относятся к вышеуказанным группам, платит местный бюджет. Именно эти затраты и компенсируются правительством России из федерального бюджета.

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