Много еды и интересные игры: в Казани пройдет первый "Ночной гастромаркет"

В Казани 21 июля пройдет первый «Ночной гастромаркет»

В Казани в парке имени Горького пройдет мероприятие "Ночной гастромаркет". Его проведут 21 июля с 20:00 до 00:00. На мероприятии можно будет попробовать разный стритфуд от местных ресторанов, битро, баров и фуд-траков, рассказали представители дирекции парков и скверов Казани в своем телеграм-канале.

На гастромаркете будет не только еда. Здесь также организуют спортивную программу. Как сообщили организаторы, здесь пройдет турнир по настольному теннису "Прыг-скок". У горожан также будет возможность поиграть в кикер, сделать снимки в фотобудке и послушать музыку от диджеев.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Город горожан", который был запущен мэрией. В рамках проекта планируется проведение серии культурных, развлекательные и спортивных мероприятий.