Новости Казани
· Алина Алмакаева

Мисс Вселенная Бахрейн-2022 станет спикером на экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2023"

Мисс Вселенная Бахрейн-2022 станет спикером на экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2023"
Мисс Вселенная Бахрейн-2022 станет спикером на экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2023"

18 и 19 мая в Казани пройдёт международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2023". В нём примут участие женщины-эксперты из Турции, ОАЭ, Индии, Бахрейна, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Кроме того, поднимется вопрос о красоте по стандартам Шариата. Спикером будет Мисс Вселенная Бахрейн-2022 -Эвлин Абдулла-Халифа. Участники форума обсудят косметический рынок, услуги красоты и здоровья в халяль-направлении.

Отметим, в рамках форума будут учреждены две новые премии в бизнес сфере «Halal business woman 2023» и в сфере благотворительности «Halal Charity».

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