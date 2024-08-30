Минниханов осмотрел один из обновленных дворов Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник во дворе домов, расположенных в Приволжском районе Казани.

«В день республики я пришёл в один из дворов Казани на улице Зорге! Он был благоустроен в рамках программы «Наш двор», – отметил Минниханов.

Капитальный ремонт был выполнен во дворах по адресам: ул. Зорге, 93, 93а и 95.

Жителей и гостей праздника развлекал популярный актёр Виталий Гогунский.

В мероприятии приняли участие семьи участников специальной военной операции, а также солдаты, находящиеся в отпуске.