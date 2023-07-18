Мастер-классы, встречи с писателями, конкурсы и выставки: в Казани пройдет книжный фестиваль
Мэрия Казани (Денис Гордийко)
В парке жилого района Салават Купере 22 июля будет проходить фестиваль «Книжный экватор», хедлайнером которого станет российская писательница и автор детективов Татьяна Устинова. В программе также выставки, мастер-классы, ярмарка книг, лекции и перфомансы.
Активности будут проходить сразу в нескольких зонах. На центральной площади можно будет купить книгу и посетить выставку «100 лет татарской книжной иллюстрации», а также посмотреть перфомансы артистов альметьевского театра и встретиться с писателями.
В зоне отдыха, расположенной у воды, будет организована выставка-сушка постеров «Учителя, педагоги, наставники...». Здесь же можно будет обменяться книгами. Фудкорт расположится в амфитеатре, а в культурном центре пройдут мероприятия для подростков - мастер-класс по рисованию и встреча с психологом.
В общественном огороже пройдет турнир по разгадыванию кроссвордов, выставка, мастер-классы, квиз и флешмоб.