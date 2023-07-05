Новости Казани
· Полина Модестова

Мастер-классы и живая музыка: в Казани пройдет праздник башкирской культуры

Праздник башкирской культуры пройдет 5 июля в Казани в парке Горького
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В Казани праздником башкирской культуры возобновляется проект "Древо жизни". Он пройдет сегодня, 5 июля, в парке Горького. В программе запланированы мастер-классы, концерт, детский квест и диджей-сет с народными мелодия.

Праздничный площадки начнут работать в 18:00. Здесь будут представлены национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, украшения, народные музыкальные инструменты кубыз и курай, на которых даже модно будет поиграть.

Все желающие смогут изготовить национальное нагрудное украшение с башкирским орнаментом и расписать деревянную посуду, а также принять участие в мастер-классах по войлоковалянию и вышивке. Квест "Тайны леса" будет проведен для юных гостей мероприятия. Ребята познакомятся со сказочными персонажами.

На основной площадке будут выступать башкирский фольклорный ансамбль "Сал Урал" из Нижнекамска, народный фольклорный ансамбль «Гульназира» из Набережных Челнов, башкирский фольклорный ансамбль «Аҡ тирәк» из Казани и другие.

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