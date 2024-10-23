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Лукашенко поцеловал каравай в Казани

Александр Лукашенко заявил Минниханову, что он ...

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Глава Белоруссии Лукашенко поцеловал каравай, когда прибыл на мероприятие в Казань. На фотографиях видно, как президент выходит из воздушного судна — его встретил Раис Республики Татарстана Минниханов.

После этого специалисту предложили, как и всем, чак-чак и каравай. Президент соседней страны испробовал сладости и пришел к караваю.

Александр Лукашенко заявил Минниханову, что он угощает его тем, что есть нельзя.

Напомним, президент прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. В 2024 году в мероприятии заявлено участие 32 стран.

Напомним, саммит продлится до 24 октября текущего года.

Ранее мы писали о том, что страны-участницы БРИКС подготовили итоговую декларацию саммита в региональной столице Республики Татарстан. Президент сказал, что если ни у кого нет никаких возражений, то декларацию можно считать принятой.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

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