Лукашенко поцеловал каравай в Казани

Глава Белоруссии Лукашенко поцеловал каравай, когда прибыл на мероприятие в Казань. На фотографиях видно, как президент выходит из воздушного судна — его встретил Раис Республики Татарстана Минниханов.

После этого специалисту предложили, как и всем, чак-чак и каравай. Президент соседней страны испробовал сладости и пришел к караваю.

Александр Лукашенко заявил Минниханову, что он угощает его тем, что есть нельзя.

Напомним, президент прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. В 2024 году в мероприятии заявлено участие 32 стран.

Напомним, саммит продлится до 24 октября текущего года.

Ранее мы писали о том, что страны-участницы БРИКС подготовили итоговую декларацию саммита в региональной столице Республики Татарстан. Президент сказал, что если ни у кого нет никаких возражений, то декларацию можно считать принятой.