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· Полина Модестова

Лицо было в крови: в Казани кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты

В Казани кондуктор на маршруте №5 подрался с пассажиром из-за оплаты проезда
Лицо было в крови: в Казани кондуктор подрался с пассажиром из-за оплаты

Дарья Порсева

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Происшествие имело место в автобусе, следовавшем по маршруту №5. Очевидцы случившегося засняли на видео лицо пассажира, которое была в крови после драки с кондуктором. Публикация появилась в телеграм-канале «В Казани поймут».

На данный момент неизвестно, где именно произошел конфликт, приезжали ли на место происшествия правоохранители и потребовалась ли скорая помощь пострадавшему. На видео слышно, как пассажиры требуют, чтобы молодой человек, который работает кондуктором, зашел обратно в салон.

По неподтвержденной информации причиной конфликта стала реакция кондуктора на пассажира, который не стал платить за проезд. В каком состоянии была мужчина в тот момент неизвестно.

В комментариях пользователи выражают сомнения по поводу того, что кондуктор абсолютно не виноват. Они считают, что перевозчики обвинят пассажиров.

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