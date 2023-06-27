Лежал посреди улицы в крови: в центре Казани обнаружили 17-летнего школьника

В центре Казани нашли окровавленного 17-летнего школьника

Стало известно, что в Казани на улице Баумана под окнами дома нашли тело 17-летнего местного жителя, у которого также обнаружены ножевые ранения в груди.

Сообщается, что ночью молодого человека обнаружили очевидцы. Он был без одежды, весь в крови и еще в сознании. Парню сразу же вызвали скорую помощь, на место также прибыли сотрудники полиции. Очевидцы отметили, что видели в окне силуэт другого человека, однако официально информация о посторонних в квартире не подтверждена.

Как сообщает Mash Iptash, при осмотре квартиры в ней никого не оказалось. Полицейские также нашли гашиш. Парень скончался по дороге в больницу. Перед этим он сказал врачам, что является богом.