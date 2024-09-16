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Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын Тимофей стал женихом Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Алина Загитова

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Минспорта РТ Владимир Леонов в шуточной форме предложил сына Тимофея в женихи олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Известно, что 23-летний парень сейчас учится в Барселоне и он наполовину татарин.

Заботливый отец предложил кандидатуру своего сына только в шутку, потому что он с Алиной одногодки. Об этом министр сообщил РИА Новости.

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