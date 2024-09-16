Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын Тимофей стал женихом Загитовой
Алина Загитова
Минспорта РТ Владимир Леонов в шуточной форме предложил сына Тимофея в женихи олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Известно, что 23-летний парень сейчас учится в Барселоне и он наполовину татарин.
Заботливый отец предложил кандидатуру своего сына только в шутку, потому что он с Алиной одногодки. Об этом министр сообщил РИА Новости.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань