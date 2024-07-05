Крест в храме ДРКБ освятил казанский митрополит Кирилл
Сайт Татарстанской митрополии
В Детской республиканской клинической больнице прошло освящение креста на купол возводящегося храма. Процедуру провел митрополит Кирилл.
Строительство объекта началось еще летом 2023 года, при поддержке раиса РТ и благотворителей.
Митрополит Казанский и Татарстанский заявил, что милость Бога играет достаточно значимую роль.
По окончании освящения на храм начали устанавливать крест. Теперь элемент не только украсит архитектуру строения, но и станет служить духовным ориентиром для местных жителей и гостей региона.
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