В Детской республиканской клинической больнице прошло освящение креста на купол возводящегося храма. Процедуру провел митрополит Кирилл.

Строительство объекта началось еще летом 2023 года, при поддержке раиса РТ и благотворителей.

Митрополит Казанский и Татарстанский заявил, что милость Бога играет достаточно значимую роль.

По окончании освящения на храм начали устанавливать крест. Теперь элемент не только украсит архитектуру строения, но и станет служить духовным ориентиром для местных жителей и гостей региона.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане бойцу специальной военной операции предлагали купить медаль на Wildberries. Боец служил в батальоне «Алга». При этом, 30 июня 2024 года, в зоне СВО прошла церемония награждения военных санитаров в группировки Вооруженных сил России «Центр».