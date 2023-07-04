"Коренная чилнинка": в Челнах назначили нового замначальника в управление ЖКХ

В Набережных Челнах назначили нового замначальника в управление ЖКХ

В администрации Набережных Челнов сообщили, что заместителем начальника управления, начальником отдела экономического анализа и прогнозирования управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения была назначена Марина Лесников. Ранее она на протяжении шести лет работала в Набережно-челнинской межрайонной жилищной инспекции, занимая должность ведущего специалистам-эксперта, консультанта.

Как отметили в администрации, Марина Лесникова - коренная челнинка. У девушки два образования: по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" и по специальности «Математика с дополнительной специальностью «Информатика».