Комиссия ГД заявила о попытках иноагентов дискредитировать саммит в Казани
Мэрия Казани | БРИКС
Иностранные агенты делали попытки дискредитировать саммит БРИКС, который в настоящее время проходит в региональной столице Республики Татарстан, при помощи фейков и информационного шума. Об этом рассказал глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.
В комиссии сообщили, что из-за того, что информация о мероприятии является открытой, Запад начал ориентировать иноагентов на заполнение информационного пространства фейками и различным шумом.
В Государственной думе обнаружили попытки людей собрать на территории Российской Федерации негативные сведения о саммите БРИКС.
Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.
Ранее мы писали о том, что западная пресса выделила Эрдогана среди участников саммита.
Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС