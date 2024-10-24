Иностранные агенты делали попытки дискредитировать саммит БРИКС, который в настоящее время проходит в региональной столице Республики Татарстан, при помощи фейков и информационного шума. Об этом рассказал глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

В комиссии сообщили, что из-за того, что информация о мероприятии является открытой, Запад начал ориентировать иноагентов на заполнение информационного пространства фейками и различным шумом.

В Государственной думе обнаружили попытки людей собрать на территории Российской Федерации негативные сведения о саммите БРИКС.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

Ранее мы писали о том, что западная пресса выделила Эрдогана среди участников саммита.